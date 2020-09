Aktualisiert am

Trotz Reisewarnung: Tui bietet Pauschalurlaub auf Kanaren an

Trotz Reisewarnung nach Gran Canaria? Tui fliegt die Kanaren wieder an. Bild: dpa

Eine Millionen Menschen in Madrid von Ausgangsbeschräkungen betroffen +++ Mehr als sechs Millionen Infektionen in Indien +++ Merkel: Infektionszahlen in Europa sind besorgniserregend +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.