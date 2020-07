Perfides Vorgehen : Ermittler fassen mutmaßlichen Serienvergewaltiger

Der mutmaßliche Serienvergewaltiger, der in den letzten Wochen in Berlin und Brandenburg für Unruhe gesorgt hatte, ist gefasst. Das gaben Brandenburger und Berliner Polizei am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.