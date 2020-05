Aktualisiert am

Tausende demonstrieren in Stuttgart gegen Corona-Auflagen

Laut Veranstalter Michael Ballweg sollen der Demonstration 5000 Menschen beigewohnt haben. Die Polizei wollte zur Teilnehmerzahl keine Angaben machen. Bild: dpa

Österreich öffnet große Geschäfte und Einkaufszentren +++ Von Montag an dürfen in Sachsen-Anhalt fünf Menschen zusammen unterwegs sein +++ Mehr als eine Viertelmillion Infizierte in Moskau +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.