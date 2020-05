Aktualisiert am

Eine Demonstrantin bei der Corona-Kundgebung am vergangenen Samstag in Stuttgart hält ein Schild mit der Aufschrift: „Sei kein walking Depp“. Bild: AFP

Bayern erhöht Polizeipräsenz bei Demonstrationen +++ 913 neue Infektionen – 13.600 akute Fälle in Deutschland +++ Testkapazitäten in Deutschland nicht ausgeschöpft +++ Brasilien meldet Rekordzahl an Neuinfektionen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.