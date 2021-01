Aktualisiert am

Studenten in Frankreich demonstrieren für Präsenzlehre

Studierende halten bei einem Protest in Paris am Mittwoch ein Plakat mit der Aufschrift „Welche Zukunft?“ in den Händen. Bild: dpa

Italien erwägt Klage gegen Pfizer wegen Lieferengpässen +++ Kitas in Brandenburg sollen offen bleiben +++ Rutte will Ausgangssperre in den Niederlanden +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.