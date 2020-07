Bis ein Impfstoff gegen Corona gefunden wird, nicht mehr möglich: Sonnenbaden und Schwimmen am Ipanema Beach in Rio de Janeiro Ende Juni. Bild: Reuters

Österreich plant landesweite Corona-Ampel +++ Umsatz in der Mode bricht um mehr als ein Drittel ein +++ Iran meldet neue Rekordzahl an Corona-Toten +++ Ausgangssperre in ganz Melbourne +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.