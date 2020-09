Aktualisiert am

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Bundespressekonferenz in Berlin Bild: dpa

Bundespolizei soll Reiseangaben überprüfen +++ Ausgangssperre in Teilen Madrids in Kraft getreten +++ Merz wirft Bayern-Bossen „Dummheit oder Arroganz“ vor +++ Spahn kündigt neue Corona-Strategie für kalte Jahreszeit an +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.