Aktualisiert am

Sollten Lehrer und Erzieher die Impfungen früher erhalten als geplant? Das fordert zumindest der Deutsche Städtetag Bild: dpa

Kassenärzte wollen früher geimpft werden +++ Kretschmann räumt Fehler in der Corona-Politik ein +++ Karliczek will vorgezogene Impfung für Lehrer +++ Demonstrationen in Dänemark +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.