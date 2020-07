Am Freitag lief bei Tönnies die Arbeit im Zerlegebetrieb des Fleischproduzenten wieder an. Bild: dpa

Infektionszahlen steigen nach Hochzeitsfeier in Nordrhein-Westfalen +++ Großteil der Fälle in Wuhan blieb laut Studie unentdeckt +++ 583 neue Infektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.