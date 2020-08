Aktualisiert am

Eine Strandbesucherin mit Mund-Nase-Bedeckung im mallorquinischen Calvia. Bild: dpa

EU will sich Impfstoff von Moderna sichern +++ Spahn will verpflichtende Tests für Reiserückkehrer abschaffen +++ Infizierter Nürnberger ging trotz Quarantäne feiern +++ Lufthansa verschärft Maskenpflicht an Bord +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.