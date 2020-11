Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigt im Bundestag die Corona-Politik der Regierung. Bild: dpa

Mehr als 100 Festnahmen bei Anti-Lockdown-Demo in London +++ Erstmals mehr als 120.000 neue Corona-Fälle in Amerika +++ Griechenland geht in Lockdown +++ Lockdown in Nordjütland nach Corona-Mutation bei Nerzen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.