Gesundheitsminister Jens Spahn will die Regeln je nach Lage vor Ort anpassen. Bild: dpa

Neuer Rekord mit 210.000 Neuinfektionen in Amerika +++ Fauci stellt seine Impfstoff-Kritik an Briten klar +++ Mehr als 23.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland +++ Zwei Drittel der Deutschen gegen Lockerungen an Silvester +++ Alle Entwicklungen im Liveblog