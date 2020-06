Nach einem Ausbruch des Corona-Virus in Magdeburg müssen dort nun sechs Schulen und zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen schließen. Bild: dpa

Schweden wegen Corona-Zahlen in Skandinavien zunehmend isoliert +++ Lufthansa will Corona-Tests an Flughäfen anbieten +++ 258 neue Corona-Infektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.