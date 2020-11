Aktualisiert am

Angela Merkel plädiert für schnellere Entscheidungen bei der Pandemiebekämpfung. Bild: EPA

Schwesig verteidigt Aufschub weiterer Maßnahmen +++ 14.419 Neuinfektionen und 267 Todesfälle in Deutschland +++ Niedrigste Zahl an Neuinfektionen in Indien seit Mitte Juli +++ Merkel: „Wir müssen die Kontakte noch stärker reduzieren“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.