Von der Mutter verstoßen : Spaniens erstes weißes Löwenbaby

In einem spanischen Zoo ist ein weißes Löwenbaby nach der Geburt von seiner Mutter verstoßen worden. Vor etwa sechs Wochen kam es in einem Zoo im spanischen Sevilla zur Welt, nachdem seine Mutter zwei Wochen in den Wehen lag. Eine dramatische Situation für die Tiere.