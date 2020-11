Aktualisiert am

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Bild: dpa

Trump droht mit Entlassung des führenden Immunologen Anthony Fauci +++ Lockdown light tritt in Kraft +++ Spahn will Pflegeheimen 290 Millionen Masken spendieren +++ WHO-Chef in Isolation +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.