Ab aufs Revier : Entlaufenes Känguru „festgenommen“

Es war eine eher friedliche und kooperative Festnahme - in Fort Lauderdale in Florida hat die Polizei ein entlaufenes Känguru eingefangen. Sie hätten erst nicht gewusst, was sie tun sollen, erzählt ein Beamter, immerhin sei ein Känguru kein Spielzeug.