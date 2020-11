Aktualisiert am

Wenig bis gar kein Abstand, kaum Masken und mehrere tausend Teilnehmende: Nach der Querdenken-Demo in Leipzig zieht Sachsen Konsequenzen. Bild: dpa

Biontech-Chef: Rückkehr in die Normalität Ende 2021 +++ Bund will Kontaktbeschränkungen verschärfen +++ Boris Johnson abermals in Quarantäne +++ Bundeswehr erhöht Corona-Kontingente auf 20.000 Soldaten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.