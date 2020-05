Aktualisiert am

Mit Masken: Mitarbeiter des Stadtmarketings in Halle Bild: dpa

Von Montag an dürfen in Sachsen-Anhalt fünf Menschen zusammen unterwegs sein +++ Mehr als eine Viertelmillion Infizierte in Moskau +++ Habeck fordert mehr Klarheit für Eltern und Kinder +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.