Eine Auszubildende zur Verkäuferin steht mit einem Mund-Nasen-Schutz hinter einer mit Plexiglas verkleideten Kasse in einem Modegeschäft. Bild: dpa

Sprunghafter Anstieg von Neuinfektionen in Garmisch-Partenkirchen +++ Fauci: Rückkehr zu normalen Lebensumständen in Amerika erst Ende 2021 +++ Mehr als 130.000 Coronavirus-Tote in Brasilien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.