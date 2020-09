Corona-Liveblog : RKI meldet 1192 Neuinfektionen in Deutschland

In Europa steigen die Infektionszahlen wieder wie hier in den Niederlanden, wo diese Frau einen Coronatest macht. In Deutschland sind mehr als 1100 Neuinfektionen gemeldet worden. Bild: EPA

Lauterbach für Teilnehmergrenze von maximal 25 Personen bei Privatfeiern +++ Erster Flüchtling in Griechenland an Corona-Infektion gestorben +++ Mediziner in Frankreich fordern „drastische Maßnahmen“ +++ Fast 3000 Neuinfektionen in den Niederlanden +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.