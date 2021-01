Aktualisiert am

Corona-Liveblog : RKI: Mehr als 238.000 Menschen in Deutschland geimpft

Die ersten verbrauchten Dosen des Pfizer-Biontech-Impfstoffes in Deutschland Bild: dpa

Montgomery fordert Lockdown bis Anfang Februar +++ Auch am Sonntag großer Ansturm auf Skigebiete im Harz +++ Vereinigte Staaten melden neuen Höchstwert an Neuinfektionen +++ 10.315 Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.