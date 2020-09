Aktualisiert am

Corona-Liveblog : „Querdenken“-Demo am Samstag in München mit strengen Auflagen belegt

Die „Querdenken 711“-Demo Ende August in Berlin (Symbolbild) Bild: EPA

Für mögliche Demonstranten am Samstag in München gilt Masken- und Abstandspflicht +++ Israel bekommt die Pandemie nicht unter Kontrolle +++ Studie: Mädchen stärker von Pandemie betroffen als Jungen +++ Knapp 1900 Neuinfektionen in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.