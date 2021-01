Aktualisiert am

Eine Mitarbeiterin einer Kommune im niederländischen Houten bereitet eine Biontech-Ampulle für die Verimpfung vor. Bild: AP

Von der Leyen kritisiert deutschen Alleingang bei Biontech-Impfstoff +++ Ramelow will auch Wirtschaft in den Lockdown schicken +++ Inzidenz in Hotspots im Osten nimmt deutlich zu +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.