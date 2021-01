Aktualisiert am

Polizisten sperren die Zufahrt zum Skigebiet in Winterberg ab. Bild: dpa

Auch am Sonntag großer Ansturm auf Skigebiete im Harz +++ Vereinigte Staaten melden neuen Höchstwert an Neuinfektionen +++ 10.315 Neuinfektionen in Deutschland +++ Drosten erwartet „sehr komplizierte“ erste Jahreshälfte +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.