Peking hat millionenfach Coronatests durchgeführt. Bild: dpa

In Frankfurter öffnet erstes Corona-Testzentrum an einem deutschen Flughafen +++ Mehr als 500.000 Corona-Tote weltweit +++ Pelosi fordert landesweite Maskenpflicht in Amerika +++ Mehr als hundert Prominente plädieren für kostenlosen Impfstoff +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.