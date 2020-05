Aktualisiert am

Pandemie hält Einbrecher in Deutschland ab

Liveblog zum Coronavirus : Pandemie hält Einbrecher in Deutschland ab

Weil Menschen oft zu Hause sind, haben es Einbrecher schwer. Bild: dpa

99 Prozent der Betriebe in der Gastronomie mit Kurzarbeit +++ Forscher in Israel isolieren Coronavirus-Antikörper +++ Seehofer verlängert Kontrollen an deutschen Grenzen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.