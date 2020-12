Menschen lassen sich am ersten Tag von Massentests in Österreich am 4.12.2020 an einer Teststation in der Innsbrucker Messe auf das Coronavirus testen. Bild: dpa

Amerika meldet neuen Infektionsrekord für dritten Tag in Folge +++ „Querdenker“ lösen in Bremen Großeinsatz aus +++ Bundeswehr will von Mitte Dezember an 26 Impfstationen betreiben +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.