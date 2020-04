Abschluss in Corona-Zeiten : Schriftliche Abiturprüfungen im Krisenmodus

Am Evangelischen Gymnasium Kleinmachnow wurden in den vergangenen Tagen 12 Räume so vorbereitet, dass die Abiturientinnen und Abiturienten unter Wahrung des Mindestabstands ihre Prüfungen ablegen sollen.