Aktualisiert am

Urlauber in Norwegen: alle aus Deutschland einreisenden Personen müssen sich in Selbstquarantäne begeben Bild: dpa

Russland will zweiten Impfstoff zulassen +++ Neuinfektionen in Offenbach nehmen weiter zu +++ Großkonzert in Düsseldorf mit 13.000 Zuschauern wird verschoben +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.