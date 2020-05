Aktualisiert am

Nordrhein-Westfalen droht bei Kita-Öffnungen mit Alleingang, sollte sich die Bundesregierung nicht bald einen Plan vorlegen. Bild: dpa

Kanada setzt auf Telemedizin +++ Großbritannien will sich mit 441 Millionen Euro an Impfstoffsuche beteiligen +++ China wehrt sich gegen Vorwürfe aus Washington +++ Mehr als 100.000 Infizierte in Brasilien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.