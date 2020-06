Der niederländische König Willem-Alexander (rechts) bei einem Besuch des Jeroen Bosch-Krankenhauses in Den Bosch Anfang April 2020. Bild: dpa

Sachsen will Großveranstaltungen schon im September erlauben +++ Kretschmann: Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen unrealistisch +++ Spahn will Corona-Politik vom Bundestag aufarbeiten lassen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.