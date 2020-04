New Yorks Gouverneur plant „Aufspür-Armee“

Liveblog zum Coronavirus : New Yorks Gouverneur plant „Aufspür-Armee“

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo will mit Tausenden Helfern Menschen aufspüren lassen, die mit Infizierten in Kontakt standen. Bild: dpa

Drosten: Deutschland könnte Vorsprung verspielen +++ Maskenpflicht gilt bald in allen Bundesländern +++ Erste klinische Studie für Impfstoff in Deutschland zugelassen +++ 30 neue Corona-Fälle in China +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.