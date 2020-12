Aktualisiert am

Neuer Rekord mit 210.000 Neuinfektionen in Amerika

Corona-Liveblog : Neuer Rekord mit 210.000 Neuinfektionen in Amerika

Eine medizinische Helferin in Boston führt einen Coronatest durch. Bild: EPA

Fauci stellt seine Impfstoff-Kritik an Briten klar +++ Zwei Drittel der Deutschen gegen Lockerungen an Silvester +++ Schweden schließt alle Gymnasien +++ Nächtliche Ausgangssperren für Hotspots in Baden-Württemberg +++ Alle Entwicklungen im Liveblog