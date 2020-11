Aktualisiert am

Neuer Rekord: 127.000 Neuinfektionen in Amerika

Corona-Liveblog : Neuer Rekord: 127.000 Neuinfektionen in Amerika

Covid-19-Station in New York’s Bellevue Hospital Bild: AP

Ärztegewerkschaft für Quarantäne in Hotels +++ Erstmals mehr als 60.000 Neuinfektionen in Frankreich +++ Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Corona-Todesfällen in Oberbayern +++ Neue Regeln für Einreisende aus Risikogebieten ab Sonntag +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.