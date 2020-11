Aktualisiert am

Corona-Liveblog : Neuer Rekordwert bei Neuinfektionen in Amerika

Washington: Die Künstlerin Suzanne Brennan Firstenberg geht durch ihre Kunstinstallation aus weißen Fähnchen, die im Gedenken an die amerikanischen Corona-Toten in der Nähe des Robert F. Kennedy Memorial Stadiums in den Boden gesteckt wurden. Bild: dpa

Positivenquote von Tests in Deutschland hat sich in zwei Monaten verzehnfacht +++ 40.558 Neuinfektionen in Frankreich +++ Höchste Zahl britischer Todesfälle seit Mitte Mai +++ Dänemark tötet alle Nerze +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.