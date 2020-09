Corona-Liveblog : Münchner Infektionszahlen so hoch wie Anfang Mai

München ruft zur Wiesn „dahoam“ auf. Trotzdem fürchtet sich die Stadt vor wilden Oktoberfestfeiern. Bild: dpa

823 von 2194 neuen Fällen allein in Bayern 2200 Fälle in Deutschland +++ In Mexiko-Stadt sind doppelt so viele Menschen an Corona gestorben wie bisher bekannt +++ UN: Corona hat 150 Millionen Kinder in Armut gestürzt +++ Staatsanwaltschaften in mehr als 10.000 Fällen wegen erschlichener Corona-Soforthilfen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.