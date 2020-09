Aktualisiert am

Seit vergangenem Freitag haben sich 746 Münchner mit dem Virus angesteckt: Nun hat die Stadt den Grenzwert überschritten Bild: dpa

EU will Testergebnisse innert 24 Stunden +++ Brüssel verlangt von Deutschland mehr Tempo bei Tests +++ An belarussisch-ukrainischer Grenze festsitzende jüdische Pilger treten teilweise Rückweg an +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.