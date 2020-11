Aktualisiert am

Mehr als 46.000 Neuinfektionen in Frankreich

Mit Maske am Strand, wie hier in Saint-Jean-de-Luz südlich von Biarritz Bild: dpa

Bundeswehr mittlerweile in jedem zweiten Gesundheitsamt aktiv +++ Drosten: „Am besten täten alle so, als wären wir infiziert“ +++ Ganz NRW ist nun ein Risikogebiet +++ Erstmals seit fünf Monaten kein neuer Corona-Fall in Australien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.