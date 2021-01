Gebeutelt von der Krise: Eine amerikanische Krankenschwester betreut einen Covid-Patienten. Bild: dpa

Wo in Deutschland bisher am meisten geimpft wurde +++ Rund 2500 Menschen feiern illegale Silvesterparty in Frankreich +++ Laschet ruft zu Zusammenhalten auf +++ WHO gibt grünes Licht für Biontech-Impfstoff +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.