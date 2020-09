Aktualisiert am

Höchstwert seit Pandemie-Ausbruch – 10.561 Neuinfektionen in Frankreich

Corona-Liveblog : Höchstwert seit Pandemie-Ausbruch – 10.561 Neuinfektionen in Frankreich

Sport mit Maske: In Frankreichs Hauptstadt Paris ist es nicht anders erlaubt. Bild: dpa

Erstmals pro Tag so viele neue Covid-19-Fälle in Frankreich +++ Drei bayerische Städte überschreiten Grenze für Neuinfektionen +++ Veranstalter bricht Demonstration in München ab +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.