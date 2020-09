Madrid fordert Soldaten und Ärzte von außerhalb an

Corona-Liveblog : Madrid fordert Soldaten und Ärzte von außerhalb an

Ein Soldat telefoniert im März neben einem Feldkrankenhaus, das neben einem Krankenhaus in Madrid errichtet wurde. Bild: dpa

Wintersaison in Österreich ohne Après Ski +++ Nordrhein-Westfalen will Auflagen für Privatfeiern verschärfen +++ Heiko Maas und Peter Altmaier in Quarantäne +++ Amtsärzte halten wenig von Corona-App +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.