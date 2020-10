Vereinigte Staaten : Hurrikan „Zeta" schwächt sich ab

Über New Orleans war „Zeta" am Mittwoch noch als Hurrikan gezogen - inklusive Sturmschäden und Starkregen. In der Nacht zu Donnerstag hat sich der Wirbelsturm jedoch abgeschwächt und wird nun vom nationalen Hurrikan-Zentrum NHC als Tropensturm geführt.