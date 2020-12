Aktualisiert am

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Bild: dpa

Mutierte Virus-Form in Italien festgestellt – Patient in Quarantäne +++ Spahn: Neuartige Virusform „bis jetzt nicht in Deutschland nachgewiesen“ +++ Mehrere Länder kappen Verkehrsverbindungen nach Großbritannien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.