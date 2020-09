Glaubt, dass künftig Bundesliga-Spiele wieder ohne Publikum auskommen müssen: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Bild: dpa

Neuer Rekord an Neuinfektionen in Frankreich +++ Drosten sieht in Neuinfektionen keine beliebige Schwankung, sondern Anstieg +++ Corona-Patienten in Frankreich wollen Regierungschef anzeigen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.