Die österreichische Reisewarnung für NRW stößt bei Ministerpräsident Armin Laschet auf Kritik. Bild: EPA

WHO: Zahl der Infektion könnte bald 10-Millionen-Marke übersteigen +++ Reisegruppe aus Gütersloh in Kühlungsborn zurückgewiesen +++ Beherbergungsverbot für Touristen aus Gütersloh in Niedersachsen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.