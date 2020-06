Sven Georg Adenauer (CDU), Landrat des Kreises Gütersloh, spricht auf der Pressekonferenz im Gütersloher Kreishaus. Bild: dpa

Kein neuer Corona-Todesfall in den Niederlanden seit März +++ Sachsen will Großveranstaltungen schon im September erlauben +++ Mehr als eine Millionen Infektionen in Brasilien +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.