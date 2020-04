Hoffnungsschimmer für New York

Liveblog zum Coronavirus : Hoffnungsschimmer für New York

Als Dank an das medizinische Personal leuchtet die Spitze des Empire State Building in New York rot. Bild: dpa

Zahl der neuen Virus-Toten an einem Tag verringert sich in Italien weiter +++ Stadt Wolfsburg führt Maskenpflicht ein +++ Unerlaubte Demonstration in Berlin +++ Söder lehnt Verkürzung der Sommerferien ab +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.