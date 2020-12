Die Corona-Warn-App mit der Seite zur Risiko-Ermittlung ist im Display eines Smartphones zu sehen. Bild: Oliver Berg/dpa

Am Tag erster Impfungen mehr als 300.000 Corona-Tote in Amerika +++ Sterblichkeit in Schweden so hoch wie bei Spanischer Grippe 1918 +++ Weltärztepräsident kritisiert Lockerungen über Weihnachten als „zu lax“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.