Liveblog zum Coronavirus : Kretschmann: Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen unrealistisch

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) Bild: dpa

Spahn will Corona-Politik vom Bundestag aufarbeiten lassen +++ Brasilien verzeichnet mehr als eine Million Corona-Fälle +++ Weltweit so viele Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie +++ Deutsche R-Zahl steigt nach lokalen Ausbrüchen weiter +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.